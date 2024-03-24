Fuji Pernah Punya Ketiak Gelap Sampai Tak Pede Pakai Tanktop

JAKARTA - Fujianti Utami Putri mengaku pernah mengalami insecure atau ketidakpercayaan diri. Hal itu terjadi lantaran ia merasa ada yang kurang sempurna pada penampilannya.

Kepada awak media, Fuji menyebut bahwa rasa ketidakpercayaan dirinya terjadi lantaran memiliki ketiak yang hitam.

"Jadi pernah waktu itu keti aku tuh sempit gelap bikin insecure banget gak mau pakai tanktop gak mau angkat ketiak gitu gitu," ujar Fuji di Kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Namun berkat pemakaian rutin deodorant, rasa percaya diri Fuji kembali. Lantaran ia merasa deodorant tersebut bisa membuat kulit ketiak nya menjadi lebih cerah.

Fuji sempat punya ketiak hitam (Foto: Instagram/fuji_an)





"Jadi alhamdulillah dengan formula Rexona yang sekarang jadi bikin kulit aku gak ada chicken skin lagi, gak gelap lagi jadi terbantu banget," ungkap Fuji.