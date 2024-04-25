Brandon Salim Lamar Kekasih di Tokyo

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor muda Brandon Salim. Putra dari aktor Ferry Salim dan Merry Prakasa. ini mengumumkan bahwa dia baru saja melamar sang kekasih yang bernama Dhika Himawan pada 23 April kemarin.

"Aku dan Dhika officially engaged di Tokyo, April 23 2024!" tulis Brandon Salim di laman Instagramnya.

Mengikuti unggahannya, Brandon pun menceritakan momen romantisnya mulai dari persiapan awal melamar yang dilakukan dengan meminta doa restu dari orang tua sang kekasih. Setelah izin didapat, pria 27 tahun ini langsung mempersiapkan cincin untuk disematkan di jari sang kekasih.

"Flash back ke February 29 2024, aku ajak ketemu orang tua Dhika untuk mohon izin restu ngelamar Dhika. Deg2an. Restorannya sepi dan dingin. Semakin deg2an," jelasnya.

Brandon Salim lamar kekasih di Tokyo (Foto: Instagram/brandonsalim)





"Setelah mengantongi restu dan doa, aku langsung ketemu temen kita @selinakoharjo langsung proses pembuatan engagement ring!" lanjutnya.

Tak lama, Brandon pun menyusul kekasihnya yang sedang menjalani liburan keluarga ke Tokyo, Jepang. Menariknya, proses lamaran tersebut juga didukung penuh oleh keluarga Brandon, sampai mengantarkannya ke Bandara.

Semenatara itu, Brandon sendiri mengaku rela datang lebih cepat agar kekasihnya tak menyangka dengan kejutan yang akan diberikannya.

"Dhika liburan ke Jepang sama keluarganya dari tanggal 19-30 April. Aku bilangnya baru bisa nyusul tanggal 25! Tapi sebenarnya aku berangkat tanggal 22 supaya bisa surprise Dhika. Aku sampai diantar keluarga ke bandara. Langsung wifi on di pesawat supaya Dhika gak curiga kalo WA nya centang 1 huahua," paparnya.

"April 23 sore aku siap siap pake jas baru, pake wax, minum air dan berdoa. Udah siap dan ganteng. Jalan 750m meter menuju hotel Dhika," ucapnya.

Lantaran kekasihnya tidur sekamar dengan sang tante, Brandon pun meminta tolong untuk mempersiapkan momen kejutannya tersebut.