HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Brandon Salim Ajari Anak David Beckham soal NFT: Ternyata Gaptek

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:30 WIB
Cerita Brandon Salim Ajari Anak David Beckham soal NFT: Ternyata Gaptek
Brandon Salim ajari putra David Beckham soal NFT. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lama tak terlihat, Aktor Brandon Salim saat ini sedang menekuni dunia bisnis NFT. Bahkan, ia mengaku sampai dikontak oleh Brooklyn Beckham, anak legenda sepakbola David Beckham untuk mengajarinya.

Hal ini disampaikan oleh Brandon Salim ketika menjadi bintang tamu di podcast YouTube HAS Creative. Kala itu, Brooklyn mengirimi pesan via DM terlebih dahulu.

"Waktu itu pas lagi zaman NFT, kan satu dunia lagi seru tuh NFT, waktu itu gue di-DM sama Brooklyn Beckham anaknya David Beckham. Dia bilang, 'Gue mau dong minta wait list NFT lo'," kata Brandon, dikutip pada Selasa (31/10/2023).

Praz Teguh sebagai pemandu acara sempat tak percaya bahwa anak David Beckham itu sampai menghubungi Brandon lebih dulu. Ia tampak terkejut dan menanyakannya berkali-kali.

"Gara-gara NFT. Lo tahu wait list NFT nggak? Jadi kayak PO, pre order lah. Jadi kalau misal lo mau dapetin NFT, kadang lo harus masuk waiting list, nah namanya itu wait list. Jadi lo kayak masuk daftar ekslusif. Jadi sebelum dilempar ke publik lo bisa dapet dulu," sambungnya.

Brandon lantas mengajarkan Brooklyn yang kurang paham tentang cara mendaftar menjadi bagian waiting list lewat WhatsApp. Namun, ternyata bukan perkara mudah mengajari Brooklyn hingga dia paham.

"Gue ajarin tuh, gue WhatsApp-an sama dia. Tapi emang orangnya agak gaptek sih. Orangnya agak-agak ngeselin kayak nggak ngerti nggak ngerti," kata putra Ferry Salim ini.

(ltb)

