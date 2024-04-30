Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Sudah Diperbolehkan Pulang ke Rumah Usai Operasi Sinusitis

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |21:45 WIB
Sarwendah Sudah Diperbolehkan Pulang ke Rumah Usai Operasi Sinusitis
Sarwendah diperbolehkan pulang ke rumah usai operasi sinusitis (Foto: Instagram @sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Kondisi kesehatan Sarwendah berangsur-angsur membaik usai menjalani operasi sinusitis beberapa waktu lalu. Bahkan dokter di rumah sakit juga sudah mengizinkan istri Ruben Onsu itu untuk kembali ke rumah.

Hal itu diungkapkan Sarwendah sendiri saat ditemui di RS. Siloam Karawaci Tangerang Kota Selasa (30/4/2024). Dia mengaku bahwa keputusan dokter untuk memulangkannya ke rumah didapat usai berkonsultasi.

"Hari ini boleh pulang, dari RS sebenarnya planningnya kemarin, namanya di RS nggak bisa di planning tapi tadi malah besok. Cuma pas konsul udah boleh pulang udah, lukanya juga masih bisa diatasi, bleeding-bleeding dikit itu wajar dan boleh pulang," kata Sarwendah kepada awak media.

Sarwendah menjelaskan bahwa ia cukup rutin menjalani pemeriksaan di rumah sakit, sebelum akhirnya menjalani operasi. Bahkan ia juga telah menjalani Magnetic resonance imaging (MRI), sebelum akhirnya mengetahui jika kondisi sinus dan polipnya semakin parah, hingga membuat dokter langsung mengambil tindakan.

Sarwendah

Sarwendah diperbolehkan pulang ke rumah usai operasi sinusitis (Foto: Instagram @sarwendah29)


"Aku berapa bulan sekali 3,6 sama setahun aku cek kista di kepala aku, karena kistanya di batang otak takut dia tambah membesar jadi aku harus cek. Pada saat cek kista cek kedua ternyata aku ada sinus, cek kista kedua sinusnya baru di kiri, cek kista yang ketiga sinusnya di kanan juga tapi masih dikit," jelas Sarwendah.

"Ternyata setelah itu udah sakit banget aku enggak tahan, aku ada jadwal MRI juga kepala pas jadwal udah full ada sinus sama polip udah gede bener-bener full nutupin. Pas udah dibedah kemarin deg-degan sih takut, karena ini pertama kalinya aku operasi bius total," tambahnya.

Lebih lanjut, ibu tiga anak ini mengaku bahwa setelah menjalani operasi sinusitis ia masih mengeluarkan cairan berupa ingus dari hidungnya. Padahal sebelumnya dirinya telah menjalani operasi.

Meski begitu, Sarwendah menganggap hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi saat ini dirinya masih menjalani masa pemulihan, setelah keluar dari rumah sakit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173194/sarwendah-nxXb_large.jpg
Sarwendah Tan Bahas soal Lavender Marriage, Netizen Ramai Berspekulasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160772/sarwendah-0GRf_large.jpg
Dari Kerja Bareng, Sarwendah Happy Dijodohkan dengan Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160760/sarwendah_dan_giorgio_antonio-1GyO_large.jpg
Sarwendah Akui Banjir Job setelah Kenal Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159058/sarwendah-GQX0_large.jpg
Sarwendah Laporkan Akun TikTok yang Fitnah Putrinya Atas Pelanggaran UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159048/sarwendah-4dsx_large.jpg
Sarwendah Tanggapi Tuduhan Selingkuh dan Punya Anak dari Pria Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157638/sarwendah_tan-2u8e_large.jpg
Ayah Meninggal Dunia, Sarwendah Tan Janji Akan Jaga sang Ibu 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement