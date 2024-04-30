Sarwendah Sudah Diperbolehkan Pulang ke Rumah Usai Operasi Sinusitis

JAKARTA - Kondisi kesehatan Sarwendah berangsur-angsur membaik usai menjalani operasi sinusitis beberapa waktu lalu. Bahkan dokter di rumah sakit juga sudah mengizinkan istri Ruben Onsu itu untuk kembali ke rumah.

Hal itu diungkapkan Sarwendah sendiri saat ditemui di RS. Siloam Karawaci Tangerang Kota Selasa (30/4/2024). Dia mengaku bahwa keputusan dokter untuk memulangkannya ke rumah didapat usai berkonsultasi.

"Hari ini boleh pulang, dari RS sebenarnya planningnya kemarin, namanya di RS nggak bisa di planning tapi tadi malah besok. Cuma pas konsul udah boleh pulang udah, lukanya juga masih bisa diatasi, bleeding-bleeding dikit itu wajar dan boleh pulang," kata Sarwendah kepada awak media.

Sarwendah menjelaskan bahwa ia cukup rutin menjalani pemeriksaan di rumah sakit, sebelum akhirnya menjalani operasi. Bahkan ia juga telah menjalani Magnetic resonance imaging (MRI), sebelum akhirnya mengetahui jika kondisi sinus dan polipnya semakin parah, hingga membuat dokter langsung mengambil tindakan.

Sarwendah diperbolehkan pulang ke rumah usai operasi sinusitis (Foto: Instagram @sarwendah29)





"Aku berapa bulan sekali 3,6 sama setahun aku cek kista di kepala aku, karena kistanya di batang otak takut dia tambah membesar jadi aku harus cek. Pada saat cek kista cek kedua ternyata aku ada sinus, cek kista kedua sinusnya baru di kiri, cek kista yang ketiga sinusnya di kanan juga tapi masih dikit," jelas Sarwendah.

"Ternyata setelah itu udah sakit banget aku enggak tahan, aku ada jadwal MRI juga kepala pas jadwal udah full ada sinus sama polip udah gede bener-bener full nutupin. Pas udah dibedah kemarin deg-degan sih takut, karena ini pertama kalinya aku operasi bius total," tambahnya.

Lebih lanjut, ibu tiga anak ini mengaku bahwa setelah menjalani operasi sinusitis ia masih mengeluarkan cairan berupa ingus dari hidungnya. Padahal sebelumnya dirinya telah menjalani operasi.

Meski begitu, Sarwendah menganggap hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi saat ini dirinya masih menjalani masa pemulihan, setelah keluar dari rumah sakit.