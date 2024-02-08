Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah dan Betrand Peto Datangi Rumah Kosong di MOP Channel

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |08:05 WIB
Sarwendah dan Betrand Peto Datangi Rumah Kosong di MOP Channel
Sarwendah dan Betrand Peto jajal Rumah Kosong di MOP Channel. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MOP Channel merupakan salah satu channel YouTube yang sukses menyuguhkan konten horor untuk para penontonnya. Salah satu yang layak ditunggu adalah Rumah Kosong. 

Lewat konten Rumah Kosong, tim MOP Channel mendatangi berbagai rumah kosong yang identik dengan cerita-cerita mistis. Kali ini, Sarwendah, Betrand Peto, dan Jirayut mendatangi rumah milik pria tua yang merupakan follower channel YouTube tersebut. 

Mereka harus menelusuri jalan cukup terjal untuk bisa sampai ke rumah yang sudah berbulan-bulan tidak ditempati itu. Di sana, tim memutuskan untuk bermalam. Namun yang menarik, semua bahan makanan yang mereka bawa ke rumah itu, tiba-tiba busuk. 

Karena itu, Betrand dan seorang staf berinisiatif mencari warung untuk membeli bahan makanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang ibu yang mengetahui bahan makanan tim Rumah Kosong busuk. 

