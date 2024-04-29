Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Masih Keluarkan Darah dari Hidung Usai Jalani Operasi Sinusitis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |19:05 WIB
Sarwendah Masih Keluarkan Darah dari Hidung Usai Jalani Operasi Sinusitis
Sarwendah masih keluarkan darah usai operasi sinusitis (Foto: Instagram @sarwendah29)
JAKARTA - Istri Ruben Onsu, Sarwendah baru saja menjalani operasi sinusitis. Melalui postingannya di Instagram, ibu tiga anak ini mengabarkan bahwa operasinya berjalan lancar.

Pada postingan itu dia mengunggah momen saat di kamar rumah sakit dan dikelilingi oleh anak-anak dan keluarganya.

“Terima kasih ya, operasinya berjalan lancar dan support dari kalian luar biasa menjadi energi terbesar buatku,” tulis Sarwendah dalam keterangan fotonya.

Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Sarwendah dibolehkan pulang. Ia pun mengabarkan kondisinya pasca operasi.

Sarwendah

Sarwendah masih keluarkan darah usai operasi sinusitis (Foto: Instagram @sarwendah29)

Sarwendah mengatakan meski kondisinya membaik namun hidungnya masih keluar darah.

