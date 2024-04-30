Pengacara Benarkan Gaga Muhammad Bebas dari Penjara per April 2024

JAKARTA - Pengacara Gaga Muhammad, Fahmi Bachmid, membenarkan kalau kliennya telah dinyatakan bebas murni. Sebelumnya, Gaga telah menjalani masa hukuman sekitar dua tahun terkait kasus lalu lintas yang menyebabkan mendiang Laura Anna mengalami kelumpuhan.

Akan tetapi, berdasarkan vonis yang dijatuhi majelis hakim Pengadilan Jakarta Timur, Gaga Muhammad seharusnya menjalani hukuman penjara 4 tahun 6 bulan berikut denda Rp10 juta atas kelalaiannya. Sayangnya, Fahmi Bachmid belum menjelaskan secara detail mengenai berapa tahun Gaga Muhammad bebas dari penjara.

"Sekitar 4 tahun dan jelas dia bebas sesuai masa hukuman yang berlaku tetapi saya tidak hitung, coba tanyakan ke Kepala Lapasnya langsung," ungkap Fahmi Bachmid saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI) Selasa (30/4/2024).

Fahmi juga menerangkan bahwa Gaga Muhammad dinyatakan bebas akhir April 2024. Namun dirinya juga belum memastikan tanggal berapa kliennya itu bebas.

"Sejak Tanggal sekitar akhir April 2024," ucap Fahmi Bachmid menambahkan.

Pengacara benarkan Gaga Muhammad telah bebas dari penjara (Foto: MPI)

Sebelumnya, kabar bebas Gaga Muhammad ini diungkap akun X ,@poetslore. Netizen yang melihat postingan ini kebingungan, mengingat Gaga diketahui dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.

"Gak rela banget demi tuhan dia (Gaga) udah bebas. Belum ada 4,5 tahun? Bahkan baru 2 tahun ini,” tulis akun itu, dikutip Senin, 29 April 2024.

Unggahan itu memperlihatkan percakapan di grup WhatsApp yang menampilkan foto Gaga Muhammad. Terlihat Gaga berfoto dengan anggota kepolisian dan sang ibunda.

Gaga yang tidak mengenakan baju tahanan itu pun diduga sudah bebas penjara. Akun itu juga mengungkap isi percakapan yang membahas soal kebebasan Gaga.