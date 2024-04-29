Ustaz Yusuf Mansur Bagikan Kondisi Uzbekistan Jelang Semifinal Piala Asia Melawan Indonesia

JAKARTA - Masyarakat Indonesia tengah menantikan laga Tim Garuda Muda melawan Uzbekistan di Piala Asia 2024. Gegap gempita menyambut pertandingan Timnas Indonesia U-23 sendiri sudah terasa sejak beberapa hari lalu.

Bukan tanpa alasan, euforia kental terasa karena Timnas Indonesia U-23 selalu menjadi perbincangan hangat sejak performa gemilangnya di fase grup dan perempatfinal Piala Asia. Namun, kondisi berbeda terjadi di Uzbekistan. Masyarakat disana justru bertindak sebaliknya.

Hal ini diungkap oleh Ustaz Yusuf Mansur yang kini tengah berada di Uzbekistan. Melalui akun Instagramnya, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan soal pertandingan malam nanti di sana. Warga Uzbekistan sendiri khususnya di kota Bukhara antusiasnya tidak setinggi masyarakat tanah air.

"Di Uzbekistan ini saya gak lihat ada euforia bola, gak seperti di tanah air Indonesia tercinta, semua bicara bola, semua bersuka cita, bergembira, sampai jam segini saya nanya sama orang Uzbek juga gak ada, adem aja," ujar Ustaz Yusuf Mansur dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @yusufmansurnew, Senin (29/4/2024).

Ustaz Yusuf Mansur bagikan kondisi Uzbekistan jelang laga Piala Asia (Foto: Instagram/yusufmansurnew)

Melihat animo masyarakat tanah air yang luar biasa untuk mendukung Timnas U-23, Ustaz Yusuf Mansur pun merasa salut dan berharap Garuda Muda berhasil menaklukan Uzbekistan malam nanti.