Prediksi El Rumi Soal Skor Timnas U-23 Lawan Uzbekistan: 2-0 Lah Untuk Indonesia

JAKARTA - El Rumi menjadi salah satu artis Indonesia yang gemar menyaksikan pertandingan sepak bola. Bahkan ia pun sempat memberikan pujian pada permainan Timnas U-23 dalam laga melawan Korea Selatan di Piala Asia.

Setelah berhasil, Timnas U-23 melaju ke babak semifinal dan akan melawan Uzbekistan pada hari ini, Senin (29/4/2024).

El Rumi memang sedikit khawatir dengan pertandingan malam nanti. Sebab pemain Uzbekistan memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan Timnas U-23.

"Uzbekistan lumayan juga sih, dengan badan yang gede-gede," kata El Rumi di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, belum lama ini.

El Rumi memprediksi Timnas U-23 akan menang 2-0 lawan Uzbekistan (Foto: Instagram/elelrumi)

Kendati begitu, anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu percaya bahwa Timnas asuhan Shin Tae-yong itu dapat tampil dengan baik. Seperti kala mengalahkan Korea Selatan.