HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Caleg Yusuf Mansur Gelar Bazar Murah, Ratusan Warga Cipinang Melayu Rela Antre

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:36 WIB
Caleg Yusuf Mansur Gelar Bazar Murah, Ratusan Warga Cipinang Melayu Rela Antre
Ustadz Yusuf Mansur gelar bazar di Cipinang Melayu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Jam'an Nurchotib Mansur atau akrab disapa Ustadz Yusuf Mansur (UYM) menggelar bazar murah di Jalan Swadaya Raya RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur. Acara bazar murah ini sukses digelar pada Jumat (26/1/2024) dan diserbu ratusan warga.

Menurut pantauan Okezone, acara yang digelar pukul 13.30 WIB ini sudah dipadati warga Cipinang Melayu sejak ba’da salat Jumat. Mereka ramai-ramai berbondong menghadiri bazar murah berupa minyak seharga Rp5 ribu yang digelar oleh Partai Perindo ini.

Caleg Yusuf Mansur Gelar Bazar Murah, Ratusan Warga Cipinang Melayu Rela Antre

Melihat antusias masyarakat yang begitu bersemangat, Yusuf Mansur pun merasa senang serta bersyukur atas sambutan warga. Bazar murah ini pun bertujuan sebagai bantuan atas keluhan masyarakat terkait tingginya harga sembako.

“Alhamdulillah Perindo lewat kami dengan izin Allah SWT, kita menyapa masyarakat dan langsung menggelar bazar murah apa yang dibutuhkan masyarakat di antaranya dengan minyak goreng, bazar minyak goreng murah,” ungkap Yusuf Mansur.

Yusuf Mansur mengatakan masyarakat begitu antusias sekaligus terbantu dengan program bazar murah ini. Apalagi banyak warga yang merasakan himpitan ekonomi sehingga bantuan dari Partai Perindo begitu berkesan untuk mereka.

Salah satunya yang begitu terbantu dengan bazar murah ini ialah Putri. Warga RW 01, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur rela antre dari sebelum bazar murah dimulai.

Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar murah minyak goreng seharga Rp5 ribu per botol ini.

“Merasa terbantu sekali, apa lagi bahan baku semuanya mahal kan. Buat masyarakat juga semakin terbantu dengan adanya bazar murah ini,” ungkap Putri.

Putri mengatakan harga minyak yang dijajakan di warung dengan bazar murah dari Partai Perindo cukup jauh. Sehingga gelaran bazar murah ini begitu menolong kebutuhan mereka.

“Semoga makin banyak bantuan untuk masyarakat dari Partai Perindo, karena tidak sepenuhnya masyarakat mampu untuk membeli bahan-bahan baku,” jelasnya.

