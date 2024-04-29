Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arief Muhammad akan Beri Rp100 Juta untuk Timnas Indonesia U-23 Jika Jadi Juara AFC

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:42 WIB
Arief Muhammad akan Beri Rp100 Juta untuk Timnas Indonesia U-23 Jika Jadi Juara AFC
Arief Muhammad akan beri hadiah Rp100 juta untuk Timnas Indonesia jika jadi juara AFC (Foto: Instagram/ariefmuhammad)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional Indonesia U-23 berhasil mencetak sejarah baru. Pada babak perempat final Piala Asia u-23 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Indonesia berhasil menang melawan Korea Selatan.

Keberhasilan Timnas Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan jelas merupakan rekor pertama bagi mereka.

Hal itu membuat Arief Muhammad selaku pemilik restoran Padang Payakumbuah berniat untuk memberikan hadiah spesial pada para pemain Timnas U-23. Melalui akun Instagramnya, Arief Muhammad mengatakan bahwa dia dan rumah makan Padang Payakumbuah siap memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi terhadap tim nasional Indonesia U-23 jika menang dalam kompetisi AFC U-23 Asian Cup.

Tak main-main, bapak dua anak ini bukan siap memberikan hadiah sebesar Rp100 juta untuk Timnas Indonesia.

Arief Muhammad

Arief Muhammad akan beri hadiah Rp100 juta untuk Timnas Indonesia jika jadi juara AFC (Foto: Instagram/ariefmuhammad)


"Bentuk apresiasi dari kami @padangpayakumbuah, biar @timnas.indonesia makin semangat mainnya," tulis Arief Muhammad di akun Instagramnya.

Sementara itu, Indonesia sendiri akan menghadapi Uzbekistan dalam babak semifinal pada hari ini, Senin (29/4/2024) malam.

Akankah Indonesia berhasil melaju ke babak final mengalahkan Uzbekistan dan menjadi juara? Jangan lupa beri dukungan kalian untuk Timnas Indonesia!

(van)

