Duet Manis Mahalini dan Parade Hujan Bawakan Akad Bikin Fans Baper

Mahalini dan Parade Hujan bawakan lagu Akad di Titik Kumpul Festival, pada 28 April 2024. (Foto: Instagram/@pusakata)

JAKARTA - Titik Kumpul Festival tak hanya menjadi panggung reuni bagi Parade Hujan dan Mohammad Istiqamah (Is). Panggung musik yang digelar di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, pada 28 April 2024 itu juga menghadirkan kolaborasi ciamik.

Parade Hujan feat musisi yang akrab disapa Pusaka Kata itu menggandeng Mahalini berduet. Mereka membuat penonton Titik Kumpul Festival baper dengan menyanyikan lagu Akad yang sempat begitu populer pada 2017.

Saat dirilis pada 23 Juni 2017, lagu tersebut sukses mendulang 129 juta pendengar di Spotify. Sementara video musik Akad yang dirilis di YouTube, pada 4 September 2017 ditonton lebih dari 188 juta kali.

Penonton tampak terbuai dengan lirik demi lirik lagu yang menjadi ungkapan cinta seorang pria kepada pujaan hatinya tersebut. Sebuah kisah cinta yang diharapkan berujung di pelaminan.