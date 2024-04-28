Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Serius, Tom Holland dan Zendaya Mulai Bicarakan Pernikahan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |00:01 WIB
Makin Serius, Tom Holland dan Zendaya Mulai Bicarakan Pernikahan
Zendaya dan Tom Holland mulai bicarakan pernikahan (Foto: IG Tom Holland)
LOS ANGELES - Jalinan asmara Tom Holland dan Zendaya semakin menguat. Keduanya kian serius untuk hidup bersama hingga membayangkan masa depan sebagai sepasang suami dan istri. Hal ini diungkap salah satu orang terdekat kepada People.

"Ada pembicaraan tentang pernikahan, dan itu adalah kenyataan," kata seorang narasumber kepada People.

Makin Serius, Tom Holland dan Zendaya Mulai Bicarakan Pernikahan

Namun, mengenai waktu pernikahan mereka sampai saat ini belum diungkap ke publik.

Pasangan yang sama-sama berusia 27 tahun itu pertama kali disandingkan saat membuat trilogi film Spider-Man bersama-sama.

Sejak saat itu, mereka memilih untuk jauh-jauh dari sorot kamera dan tidak mengumbar kemesraan di hadapan publik. Di media sosial pun, keduanya jarang mengungkap soal hubungan asmara.

"Mereka bukan tipe bintang yang sering memamerkan kehidupannya di media sosial. Keduanya bersifat pribadi," ungkap sumber tersebut.

Halaman:
1 2
