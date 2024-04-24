Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Pandji Pragiwaksono Open Mic Tepat di Hari Meninggalnya Babe Cabita

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |11:05 WIB
Cerita Pandji Pragiwaksono Open Mic Tepat di Hari Meninggalnya Babe Cabita
Cerita Pandji Pragiwaksono open mic tepat di hari meninggalnya Babe Cabita (Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono)
A
A
A

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono mengaku masih berat menerima kenyataan bahwa sahabatnya, Babe Cabita, kini telah tiada. Bahkan ia mengaku jika duka itu tak kunjung hilang meski sudah dua pekan berlalu.

Diketahui, Babe Cabita meninggal dunia pada 9 April 2024. Nahasnya, tepat di hari meninggalnya Babe, Pandji yang kini tinggal di New York, Amerika Serikat tengah memiliki kegiatan yang tak bisa ditinggalkannya.

Saat itu, Pandji diketahui  memiliki jadwal open mic di sebuah kafe demi merintis kariernya sebagai Comica di negeri Paman Sam.

Di tengah perjalanan, Pandji menerima kabar dari rekannya, Oki Rengga, di Jakarta, soal meninggalnya Babe Cabita.

Pandji Pragiwaksono

Cerita Pandji Pragiwaksono open mic tepat di hari meninggalnya Babe Cabita (Foto: Instagram/pandji.pragiwaksono)

Kabar duka itu bahkan diterima saat dirinya masih berada di dalam kereta menuju lokasi stand up.

"Sepanjang open mic gue berusaha untuk fokus ke (Comica lain) yang stand up, biar gue lupa sama Babe. Pengennya tuh gue moodnya balik lagi, pas open mic okelah," kata Pandji Pragiwaksono dikutip dari kanal YouTubenya, Selasa, 23 April 2024.

Namun sayang, pembahasan para Comica yang tampil lebih dulu justru kian mengingatkan sosok Babe di benaknya. Hal itu tentu membuat Pandji semakin sedih karena kepergian sang sahabat yang terkesan begitu mendadak.

"Tapi Comica pertama atau kedua yang naik, dia udah ngomongin soal penyakit kanker, jadi ingat Babe. Ditengah-tengah  ada Comica yang sehari-harinya perawat, dia ngomongin UGD, jadi ingat Babe lagi," beber Pandji.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Berita Terkait
