HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sakura LE SSERAFIM Terbang ke China usai Absen Fan Sign karena Sakit

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |13:14 WIB
Sakura LE SSERAFIM Terbang ke China usai Absen Fan Sign karena Sakit
Sakura terlihat di bandara bersama LE SSERAFIM setelah absen dari fan sign karena sakit. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Sakura Miyawaki harus absen dari jadwal fan sign dalam rangka promosi mini album ke-3 LE SSERAFIM 'EASY' karena alasan kesehatan. Hal itu diumumkan Source Music, pada 27 April 2024. 

"Karena kondisi kesehatannya menurun, Sakura tidak bisa menghadiri fan sign yang digelar pada hari ini (27/4/2024)," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Allkpop, pada Minggu (28/4/2024). 

Dengan begitu, maka fan sign berjalan hanya dengan empat member LE SSERAFIM. Penggemar yang seharusnya mendapatkan tanda tangan dan foto eksklusif bersama sang idol harus bersabar menunggu jadwal fan sign berikutnya. 

Menariknya, pengumuman Source Music terkait absennya Sakura tersebut justru mendapat sindiran keras dari warganet Korea Selatan. "Berhentilah jadi idol dan pertimbangkan menjadi bintang TV saja. Aku rasa kau tak cocok jadi penyanyi," ujar warganet. 

"Aku rasa, dia harus memanfaatkan waktu istirahat ini untuk mempertimbangkan untuk mengganti kariernya. Dia tak cocok menjadi idol K-Pop," imbuh netizen lainnya. 

Sakura absen dari event fan sign LE SSERAFIM karena alasan kesehatan, pada 27 April 2024. (Foto: Instagram/@le_sserafim)

Sehari setelah absen dari fan sign tersebut, Sakura dan member LE SSERAFIM lainnya terlihat di Incheon International Airport, pada 28 April 2024. Mereka dijadwalkan terbang ke Qingdao, China untuk menghadiri sebuah event. 

Dia terlihat mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan celana kulot berwarna abu-abu dan kardigan pink. Idol asal Jepang itu terlihat menutupi wajahnya dengan masker hitam dan topi abu-abu. 

Telusuri berita celebrity lainnya
