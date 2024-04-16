Sakura LE SSERAFIM Kembali Dihujat usai Unggah Tulisan Panjang soal Coachella

SEOUL - Warganet Korea menanggapi pernyataan Sakura terkait kritik publik atas penampilan LE SSERAFIM di Coachella Valley Music and Arts Festival, pada 13 April silam.

Seperti diketahui, girl group asuhan Source Music itu menuai kritik keras publik Korea Selatan karena dianggap memiliki kualitas vokal di bawah rata-rata. Sakura dalam keterangannya, mengaku puas dengan penampilan LE SSERAFIM di Coachella.

“Kami yang baru debut 2 tahun dan baru tur sekali, berdiri dengan bangga di panggung Coachella. Kami berusaha memberikan yang terbaik dan menikmati setiap penampilan itu,” ujarnya lewat WeVerse, pada 16 April 2024.

Sakura juga mengungkapkan, bagaimana dia dan member LE SSERAFIM lainnya mempersiapkan diri dengan sangat keras untuk tampil di Coachella. Kerja keras itu, menurutnya, terbayarkan saat mereka bisa menikmati penampilan tersebut.

“Bagi beberapa orang, mungkin apa yang kami tampilkan terlihat kurang, tapi tidak orang yang sempurna bukan? Namun satu fakta tak terbantahkan, dari semua panggung, Coachella adalah panggung terbaik LE SSERAFIM,” tuturnya.

Bukannya tersentuh, warganet Korea justru menilai pernyataan Sakura itu hanya sebuah bentuk pembelaan diri di tengah buruknya kualitas vokal LE SSERAFIM. Isu tersebut kemudian menjadi topik hangat di situs The Qoo.

Warganet menyebut, apa yang dilakukan Sakura sebagai kasus ‘mental victory’ yaitu istilah yang digunakan ketika seseorang mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya benar meski bertentangan dengan argumen logis.

“Kalau mau melakukan sesuatu untuk kepuasan sendiri, kenapa kau tidak bertahan di AKB saja (girl group Jepang di mana Sakura bergabung sebelumnya). Kenapa kau harus jadi idol K-Pop?” ujar seorang warganet dikutip dari Koreaboo, Selasa (16/4/2024).