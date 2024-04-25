Biodata dan Agama Bisma Rocket Rockers, Musisi yang Dikritik usai Beri Nafkah Anak Cuma Rp8.000

JAKARTA - Biodata dan agama Bisma Rocket Rockers akan dibahas dalam artikel ini. Banyak masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam soal sosok bassis band Rocket Rockers itu, usai disebut hanya memberi nafkah pada anak sebesar Rp8.000.

Bisma Aria Nugraha merupakan bassis dari grup band asal Bandung, Jawa Barat, Rocket Rockers. Dia diketahui merupakan satu dari dua personel Rocket Rockers yang masih bertahan dalam band sejak 1988 sampai hari ini.

Menganut agama Islam, Bisma diketahui tak hanya aktif berkarya di dunia musik tanah air. Pasalnya ia juga memiliki bisnis yang bergerak dibidang fashion.

Diketahui, Bisma memiliki bisnis brand fashion lokal, seperti GVFI dan juga Karibatur yang dibangun pada 2012.

Biodata dan Agama Bisma Rocket Rockers (Foto: Instagram/bismarockers)





Soal kehidupan asmara, Bisma sempat menikah dengan seorang wanita bernama Annisa Thaib. Sayangnya, pernikahan mereka berakhir meski telah dikaruniai seorang anak.

Terbaru, Bisma pun kembali menikah dengan seorang wanita bernama Boni Riana pada Februari 2024.

Belakangan nama Bisma ramai diperbincangkan oleh netizen lantaran cuitan mantan istrinya di akun X. Pasalnya, Annisa Thaib mengunggah tangkapan layar percakapannya dengan Bisma dan membahas soal nafkah Rp8.000 dari pria tersebut untuk anaknya.