Bisma Rocket Rockers Digeruduk Netizen Usia Minta Anak Berhenti Sekolah

Bisma Rocker Rockers disebut tak bisa kasih nafkah anak (Foto: IG Bisma)

JAKARTA - Bisma Rocket Rockers mendadak viral di sosial media. Pasalnya, ia disebut-sebut hanya menafkahi sang anak Rp8000 per hari dan memintanya untuk berhenti sekolah.

Hal tersebut pertama kali dibeberkan oleh sang mantan istri, Annisa N. Thaib melalui beberapa cuitan di akun X miliknya.

Imbasnya, Bisma lantas menjadi bulan-bulanan netizen. Bahkan, akun Instagram miliknya @bismarockers mendadak dibanjiri komentar.

Banyak yang menumpahkan kekesalan hingga sindiran atas sikap Bisma yang dinilai ingin lepas tanggung jawab tersebut.

Padahal, ia sendiri telah menikah lagi dan kerap memamerkan gaya hidupnya yang terbilang jauh dari kata kurang melalui beberapa postingan di akun Instagramnya.

“Bang, kalau butuh duit bilang ya. Ntar gue kasi kerjaan, soalnya lu sekarang kan udah ada bini baru, takutnya duit lu kurang buat ngurusin anak orang hihihi. Anak sendiri aja disuruh ga sekolah dan dijatahin 8000 doang buat makan,” ujar Selebgram Revina VT.

“Itu bio nggak usah lah ditulis a father. Binar juga mungkin nggak mau punya bapak kayak Anda sekarang,” timpal @ku*****

“Ini band nya dibayar pake nasi kotak apa ya sampe ngeluh ke anak ga ada duit,” kata @fa*****

“Ya wajar rejekinya seret, sama anak kandung aja gitu,” ujar @ew****

“Nikah lagi bisa, bayar Spp anak belum bisa. Kocak!” timpal @sa****

Sebagai informasi, sebelumnya, mantan istri Bisma, Annisa N. Thaib tampak mengunggah tangkap layar percakapannya dengan Bisma Rocket Rokers.

Saat Annisa menagih nafkah untuk anak mereka, pemilik nama asli Bisma Aria Nugraha itu justru hanya memberikan jatah makanan sebesar Rp8 Ribu perhari untuk anak mereka.

“Konteks 8 ribu itu bukan nyata, itu pembahasan dr 2022. Tapi gue ga pernah mau ngeiyain, saat itu gue anggep jatah nafkah yang semestinya jadi hutang dia ke gue dan gue tunggu dia cicil pelan pelan,"tulis Annisa, melalui akun X miliknya, @chachathaib, dikutip Rabu, (24/4/2024).

"Di bulan ini udah mandek lg berikut si SPP yang dibahas dari kemarin. Which is hanya 850k," imbuhnya.

Pada tangkapan layar yang diunggah terlihat salah satu balasan chat Bisma yang secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp 8000 untuk anaknya.

Agar meyakinkan Annisa, Bisma bahkan sampai menyebut, bahwa dirinya bahkan bisa hanya mengandalkan uang Rp5000 untuk makannya sehari-hari.

“8000 ini sama ko sama ayahnya. Ayahnya bisa 5000 sekali makan. Karena kondisinya seperti ini, ga maksain,” kata Bisma.