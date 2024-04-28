Yoki Buat Konten Pengetahuan soal Investasi Emas Demi Kembangkan Bisnis

JAKARTA - Yoki Hardian Tenggara merupakan seorang konten kreator sekaligus pebisnis. Covid-19 yang sempat melanda Indonesia beberapa tahun lalu, membuat Yoki sempat mengalami penurunan dalam bisnis jual beli emas yang merupakan usahanya.

Hal itu membuat usaha Yuki mendadak sepi pembeli. Belum lagi banyak mall yang sengaja ditutup lantaran peraturan ketat dari Pemerintah.

"Ancaman terbesar terjadi pada waktu virus corona menyebar pada tahun 2020 yang membuat mall tempat kami berjualan harus ditutup selama beberapa bulan," ujar Yoki.

Meski begitu, Yoki kini sudah memiliki lokasi tetap penjualan emas, salah satunya di Mall Ramayana CIplaz Karawang.

Tak mau sampai kejadian saat Covid kembali terulang, Yoki pun memutar otak untuk bisa mempertahankan usahanya di tengah harga emas yang naik turun. Bahkan, pemilik toko emas Queen ini punya tersendiri, salah satunya dengan membuka bisnis online dan membuat konten agar pembeli bisa melihat toko emas miliknya.

"Membuat kami harus berjualan secara online namun beberapa kali konten kami menjadi viral dan menarik perhatian warga karawang dan membuat bangkit lebih kuat dan menjadi destinasi pencinta emas perhiasan di karawang," paparnya.

Tak hanya membuat konten berjualan. Yoki juga membuat konten edukasi mengenai keuntungan investasi emas. Hal ini dilakukan demi terjadinya peningkatan jumlah pembelian emas di tokonya.

"Lalu juga Kami mengedukasi pelanggan tentang investasi emas, nilai-nilai, dan aspek-aspek teknis yang terkait dengan pembelian emas, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan terinformasi," jelasnya.

Berkat membuka jualan online, pria 40 tahun ini juga meningkatkan teknologi dalam mendukung penjualan serta pembelian online untuk emas. Langkah ini dilakukan agar memberikan pelayanan yang nyaman untuk membeli emas bagi pembeli.