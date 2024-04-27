Sinopsis Bima S Animation dalam Episode Trust Must Be Earned di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi Bima S pukul 06.45 WIB di MNCTV. Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action Bima Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

Bima S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, Bima S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial Bima S ini, simak bocoran episode Bima S minggu ini.

Nadra dan Rama mendapat sinyal dari Matrix di Planet Unatius. Skylar ingin mengambil alih tubuh Satria

karena ingin menemukan Matrix lebih dulu, tapi Satria menolak. Tiba-tiba Monster Tloogon menyerang, Satria jatuh ke dasar tebing dan tak sadarkan diri. Penasaran? Jangan lewatkan Bima S Episode "Trust Must Be Earned" Minggu, 28 April 2024 Jam 06.45 WIB di MNCTV.