Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Episode Beginning of Bima Animasi Bima S Season 2, Hanya di MNCTV

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:20 WIB
Sinopsis Episode <i>Beginning of Bima</i> Animasi Bima S Season 2, Hanya di MNCTV
Sinopsis Bima S episode Beginning of Bima (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Serial animasi BIMA S tayang setiap akhir pekan pukul 06.45 WIB di MNCTV. Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode BIMA S minggu ini.

Bima S

Sinopsis Bima S episode Beginning of Bima (Foto: MNC Media)


Satria berada di tengah kota yang telah hancur, tak ada kehidupan selain growler yang terlihat. Satria mencoba menyelamatkan Ve, Aurora, Prof. T, Nadra, dan Rama telah terikat di atas Kapal Gommo. Satria hendak melawan Gommo, namun tiada yang menduga musuh lebih menakutkan datang, ialah Monster Amoeba! Satria hampir kalah oleh monster, namun di sinilah, untuk pertama kalinya Satria berubah jadi Bima! Penasaran? Jangan lewatkan BIMA S Episode "Beginning Of Bima" Minggu, 21 April 2024 Jam 06.45 WIB di MNCTV.

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/598/3095168/animasi_bima_s-0pZX_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Shoot Down, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/598/3093003/animasi_bima_s-VJl1_large.jpeg
Animasi BIMA S dalam Episode Taken, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/598/3086365/animasi_bima_s-IC2G_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode The Secret, Hanya di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/598/3081507/animasi_bima_s-8Vu3_large.jpg
Animasi BIMA S Episode Blue Fire Fruit, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/598/3076348/animasi_bima_s-VphY_large.jpg
Animasi BIMA S dalam Episode SACRED FOREST, Hanya di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/598/3073787/bima_s-4Il5_large.jpeg
Bima S Episode Golden Time
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement