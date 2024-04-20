Sinopsis Episode Beginning of Bima Animasi Bima S Season 2, Hanya di MNCTV

JAKARTA - Serial animasi BIMA S tayang setiap akhir pekan pukul 06.45 WIB di MNCTV. Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode BIMA S minggu ini.

Satria berada di tengah kota yang telah hancur, tak ada kehidupan selain growler yang terlihat. Satria mencoba menyelamatkan Ve, Aurora, Prof. T, Nadra, dan Rama telah terikat di atas Kapal Gommo. Satria hendak melawan Gommo, namun tiada yang menduga musuh lebih menakutkan datang, ialah Monster Amoeba! Satria hampir kalah oleh monster, namun di sinilah, untuk pertama kalinya Satria berubah jadi Bima! Penasaran? Jangan lewatkan BIMA S Episode "Beginning Of Bima" Minggu, 21 April 2024 Jam 06.45 WIB di MNCTV.

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).