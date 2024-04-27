Rehabilitasi, Chandrika Chika Minta Maaf Usai Tersandung Kasus Narkoba

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika menyampaikan permohonan maaf usai diamankan Satresnakorba Polres Metro Jakarta Selatan, pada 22 April 2024.

Hal ini disampaikan Chika kepada ibundanya, Poppy Putry, saat menjenguk putrinya di ruang tahanan.

"(Yang disampaikan Chika) cuma permintaan maaf aja karena ya dia juga nggak nyangka dia bisa seperti ini. Karena bukan bilang ada pesta narkoba atau apa, nggak ada. Karena dia datang ke situ (Hotel) ya cuma mau main aja," kata Poppy Putry dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (27/4/2024).

BACA JUGA: Polisi Bahas Kemungkinan Chandrika Chika Dkk Direhabilitasi

Saat ditanya dugaan Chika dijebak, Poppy mengaku enggan berkomentar banyak terkait hal itu. Dia memilih untuk mendampingi sang putri dalam menjalani proses hukum.

"Saya nggak mau ngomongin ini di jebak atau apa lah," ucap Poppy.

Chika dikatakan sang bunda selalu mengenalkan temannya kepada orang tua ketika hendak bepergian. Hal itulah yang membuatnya cukup terkejut dengan adanya kasus ini.

"Selalu, karena saya selalu tanya kalau dia izin 'mau ketemu temannya siapa namanya' dan dia kasih tahu siapa," tutur Poppy.

Sementara itu, ayah Chandrika Chika, Jusman, berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran penting bagi anaknya. Dia juga meminta anaknya untuk lebih pintar dalam memilih teman sepergaulan di kemudian hari.

"Mudah-mudahan ada hikmahnya dari kejadian ini. Jadi pilih temanlah yang benar. Mengakui dia (atas kesalahannya), menyadarilah," ujar Jusman.

BACA JUGA: