HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian dan Mahalini Pasang Foto Latar Biru, Netizen Langsung Kirim Doa

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |11:08 WIB
Rizky Febian dan Mahalini Pasang Foto Latar Biru, Netizen Langsung Kirim Doa
Mahalini Raharja dan Rizky Febian pasang foto dengan latar biru (Foto: IG Mahalini)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Rizky Febian dan Mahalini mendadak bikin heboh di media sosial. Pasalnya, pasangan yang telah melangsungkan acara pertunangan pada Mei 2023 ini mengunggah foto mereka yang bersanding dengan latar biru.

Foto ini biasanya digunakan pasangan yang ingin menikah untuk nantinya ditempelkan di buku nikah. Namun, foto tersebut bukan lah foto keduanya secara langsung melainkan foto artificial intelligence/AI yang mirip dengan mereka.

Rizky Febian dan Mahalini Pasang Foto Latar Biru, Netizen Langsung Kirim Doa

Rizky Febian dan Mahalini juga mengganti foto profil di Instagram mereka dengan foto AI berlatar biru tersebut.

Tak ada keterangan apapun dari unggahan tersebut. Hanya tulisan 'Bermuara' yang diduga adalah judul dari single kolaborasi pasangan ini.

Dari foto yang diunggah, keduanya juga menggunakan backsound sebuah lagu yang dinyanyikan bersama. Diduga lagu tersebut merupakan sepenggal lirik dari single terbaru mereka.

Unggahan itu pun ramai dikomentari netizen yang mendoakan agar keduanya segera meresmikan hubungan mereka. Bahkan, salah satu netizen menduga bahwa lagu yang akan diluncurkan akan menjadi lagu yang akan dibawakan di hari pernikahan mereka nanti.

"Aaaaa lancar terus sampe hari h yaaa kalian," tulis @sn***

"Lancarrrrrr sampai hari H," tulis @ey***

"Semoga lancar semua nyaaaaa," tulis @au***

"Apakah ini lagu hari pernikahan nanti," tulis @ai***

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
