Annisa Thaib Bongkar Sulitnya Sang Anak Bertemu Ayahnya, Bisma Rocket Rockers

JAKARTA - Bisma Rocket Rockers tengah menjadi perbincangan hangat usai sang mantan istri, Annisa N. Thaib mengungkap soal kelakuannya terhadap anak mereka. Wanita yang akrab disapa Chacha Thaib ini geram lantaran Bisma meminta dirinya untuk tak menyekolahkan anak mereka dan memberikan makanan dengan jatah Rp8 Ribu perhari.

Melalui cuitan di Twitter alias X, Annisa N. Thaib tampak mengunggah tangkap layar percakapannya dengan Bisma Rocket Rockers. Pemilik nama asli Bisma Aria Nugraha terlihat ditagih oleh Annisa N. Thaib untuk anak mereka.

"Konteks 8 ribu itu bukan nyata, itu pembahasan dr 2022. Tapi gue ga pernah mau ngeiyain, saat itu gue anggep jatah nafkah yang semestinya jadi hutang dia ke gue dan gue tunggu dia cicil pelan pelan," tulis Annisa N. Thaib dikutip dari cuitan akun X pribadinya @chachathaib, Rabu (24/4/2024).

Tak berhenti sampai di situ, Chacha Thaib juga membongkar soal hubungannya dengan mantan suami yang tak akur. Chacha tak bisa menghubungi Bisma untuk membahas soal anak mereka. Bahkan, keluarga Bisma tak pernah menghubungi anaknya.

"Akses komunikasi antar kita berdua in sebagai (((orang tua))) aja udah ngga ada, Mbak. Semua di block. Keluarganya aja ga ada yang hubungin anakku juga," ungkap Chacha Thaib.

