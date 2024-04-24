Bisma Rocket Rockers Tak Bisa Kasih Nafkah, Jatah Makan Anak Rp8 Ribu Perak

JAKARTA - Bisma Rocket Rockers datang dengan kabar tidak sedap. Dirinya disebut tak bisa memberikan nafkah dan hanya memberikan jatah makan anak Rp8 ribu per harinya.

Hal ini terungkap dari mantan istrinya, Annisa Thaib. Ia mengunggah tangkapan layar percakapan dirinya dengan Bisma. Terlihat percakapan tersebut membahas soal nafkah.

“Konteks 8 ribu itu bukan nyata, itu pembahasan dari 2022. Tapi gue gak pernah mau ngeiyain, saat itu gue anggep jatah nafkah yang semestinya jadi hutang dia ke gue dan gue tunggu dia cicil pelan pelan,"tulis Annisa N. Thaib.

Selain soal uang jajan anak, Bisma juga terlihat dalam percakapan tersebut meminta untuk sang anak tak sekolah terlebih dahulu. Sebab Saat ini dirinya sedang tak punya uang.

"Di bulan ini udah mandek lg berikut si SPP yang dibahas dari kemarin. Which is hanya 850k," sambung Annisa.

BACA JUGA: