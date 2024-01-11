Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Tragis Bisma Smash Pernah Dibacok Geng Motor di Bandung hingga Jarinya Putus

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |02:30 WIB
Kisah Tragis Bisma Smash Pernah Dibacok Geng Motor di Bandung hingga Jarinya Putus
Bisma Smash pernah dibacok geng motor hingga jarinya putus (Foto: Instagram/sibisma)
JAKARTA - Bisma Smash menceritakan kejadian kelam yang sempat menimpanya sebelum terjun ke dunia hiburan Tanah Air. Pria 33 tahun ini mengaku bahwa dirinya pernah dibacok berkali-kali oleh geng motor di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Kejadian tersebut diketahui berlangsung pada 2007. Bahkan akibat kejadian tersebut, pemilik nama lengkap Bisma Karisma ini harus kehilangan jari telunjuknya.

"Itu di 2007 lagi gencar-gencarnya oknum nyerang ke sipil, random, tiba-tiba berhenti di tempat terus nusuk," kata Bisma, dikutip dari kanal YouTube Volix Media, Kamis, 11 Januari 2024.

Bisma mengatakan, jika kala itu ia dihampiri oleh 10 pengendara motor dan tiba-tiba dikeroyok. Nahasnya, ia sendiri mengaku tidak tahu mengapa ia bisa menjadi sasaran aksi pengeroyokan tersebut.

