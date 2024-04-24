Suami Kareena Kapoor Dikabarkan Bangkrut hingga Terlilit Utang

MUMBAI - Saif Ali Khan, suami aktris Kareena Kapoor ramai dirumorkan bangkrut. Rumor itu bermula dari unggahan seorang warganet yang menyebut gaya hidup sang aktor disebut-sebut hanya sekadar ‘pertunjukan’ di depan publik.

“Baru-baru ini, aku mendengar Saif Ali Khan bangkrut. Semua yang dipakainya adalah pinjaman. Dia adalah aktor top Bollywood jadi aku cukup syok mendengar rumor tersebut,” ujar seorang warganet dikutip dari Bollywoodshaadis, Rabu (24/4/2024).

Tak hanya bangkrut, warganet itu menyebut, Saif meminjam uang ke bank untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Terkait rumor tersebut, memang tidak ada pernyataan apapun dari ayah aktris Sara Ali Khan itu.

Namun fakta tentang latar belakang Saif Ali Khan cukup dapat menjawab rumor tersebut. Dia termasuk ‘aktor kelas A Bollywood’ dengan sederet film blockbuster yang laris manis di pasaran.

Bapak empat anak itu juga anggota Kerajaan Pataudi dengan kekayaan mencapai USD150 juta atau setara Rp2,42 triliun. Tak hanya itu, Saif Ali Khan juga menikahi Kareena Kapoor yang memiliki kekayaan sebesar USD52,8 juta (Rp853 miliar).

Rumor tersebut, kemudian ramai dikomentari warganet. Akun @goyardtastebuds mengatakan, “Aku rasa, dulu dia memang pernah bilang mengalami kesulitan keuangan. Tapi, sepertinya itu rumor lama dan sekarang dia sudah baik-baik saja.”

“LOL, rumor Saif Ali Khan bangkrut sama sekali tidak masuk akal. Sebelumnya, juga ada yang bilang Priyanka Chopra bangkrut hanya karena dia tidak pulang ke India untuk beberapa waktu,” tutur akun @xayxoy.