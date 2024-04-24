Angelina Sondakh Ungkap Kenangan Bersama Mooryati Soedibyo Semasa Hidupnya

JAKARTA - Angelina Sondakh atau akrab disapa Anggie menjadi salah satu publik figur turut melayat ke rumah duka, meninggalnya Mooryati Soedibyo. Dalam kesempatan itu, Anggie mengenang kenangan-kenangan bersama Mooryati Soedibyo.

"Kenangan-kenangan dikasih kencur kalau misal lagi menjabat menjadi puteri Indonesia pada zaman saya bu Moor sering manggil untuk dibriefing untuk diberikan arahan, pengetahuan yang pasti semua resep alami untuk menjaga dan merawat kecantikan itu diberikan langsung oleh Bu Moor," ujar Anggie saat ditemui di rumah duka di kawasan Menteng Jakarta Pusat Rabu (24/4/2024).

Bahkan pertama kali pindah ke Jakarta, Anggie mengaku sempat tinggal bersama Mooryati Soedibyo. Namun hal itu tak bertahan lama.

"Dia merawat kecantikan secara paripurna alhamdulillah tak hanya Bu Moor sendiri tapi juga Mbak Putri luar biasa. Apalagi ketika saya jadi Putri saya harus pindah dari Manado ke Jakarta," ucap Anggie.

"Jadi semua fasilitas baik rumahnya saya tinggal di rumahnya keluarga Mooryati Soedibyo, saya terima kasih sekali," tambahnya.

BACA JUGA: