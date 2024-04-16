Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ajak Anak Ziarah ke Makam Adjie Massaid, Angelina Sondakh Kenang Kebersamaan Semasa Hidup

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |05:05 WIB
Ajak Anak Ziarah ke Makam Adjie Massaid, Angelina Sondakh Kenang Kebersamaan Semasa Hidup
Angelina Sondakh ajak anak ziarah ke makam Adjie Massaid (Foto: Instagram/angelinasondakh09
A
A
A

JAKARTA - Angelina Sondakh baru-baru ini berziarah ke makam suaminya, Adjie Massaid bersama sang putra, Keanu. Kedatangannya ke makam Adjie sendiri, dalam rangka berlebaran, sepulangnya dia dari liburan di Lombok.

Melalui akun Instagramnya, Angelina Sondakh membagikan foto saat dirinya membawa bunga serta berdoa bersama Keanu di makam Adjie Massaid. Mengikuti unggahannya, Angelina Sondakh pun menuliskan pesan haru untuk sang suami.

Dia percaya meski Adjie tak lagi berada disisinya, sang suami tentu bahagia melihat dirinya dan Keanu menghabiskan waktu berdua hingga liburan bersama.

"Kami tahu kamu mengawasi kami dari surga . Aku tahu kamu juga tersenyum saat melihatku dan Keanu menikmati liburan kita," ujar Angelina Sondakh dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @angelinasondakh09, Senin, 15 April 2024.

Angelina Sondakh

Angelina Sondakh ajak anak ziarah ke makam Adjie Massaid (Foto: Instagram/angelinasondakh09


Angelina Sondakh pun mengenang momen-momen indah bersama sang suami. Sikap romantis Adjie tak mungkin dilupakannya. Seperti saat Adjie pernah mencetuskan ide untuk mengganti plat mobilnya dengan filosofi bahwa mereka akan selalu hidup berdua selamanya.

Halaman:
1 2
