Angelina Sondakh Minta Maaf Sempat Terlibat Kasus Korupsi Seperti Suami Sandra Dewi

JAKARTA - Angelina Sondakh sempat dipenjara di Rutan Salemba lantaran kasus korupsi dan suap proyek Wisma Atlet Palembang. Sejak 2012 hingga 2022 kemarin, istri dari mendiang Adjie Massaid itu harus mendekam dibalik jeruji besi lantaran kesalahannya.

Usai bebas dari penjara, ibu dari Keanu Massaid itu pun mengaku sangat menyesali perbuatannya. Bahkan melalui akun Instagram pribadinya, ibu sambung Aaliyah Massaid ini menuliskan permintaan maafnya atas kesalahannya kala itu.

BACA JUGA: Kata Angelina Sondakh soal Isu Pernikahan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar

Melalui unggahan tersebut, ia juga sempat mengunggah ulang video soal korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Dalam video tersebut, terlihat ketimpangan sosial terjadi, antara masyarakat miskin dengan kehidupan Sandra.

Dalam keterangan unggahannya, Angelina Sondakh pun menuliskan permintaan maaf lantaran ia pernah terlibat dalam kasus korupsi seperti Harvey. Bahkan ia pun menyadari bahwa perbuatannya kala itu sangat merugikan banyak pihak.

Angelina Sondakh minta maaf pernah korupsi (Foto: Instagram/angelinasondakh09

"Semoga Allah mengampuni dosa2ku dimasa lalu Maafkan aku Sekarang aku tau Bagaimana lelahnya mencari uang Untuk memenuhi kebutuhan anakku dan ibuku," tulis Angelina Sondakh pada keterangan unggahannya.

BACA JUGA: Anak Ajukan Syarat jika Angelina Sondakh Ingin Menikah Lagi

"Maaf ikut share video ini untuk terus mengingatkan aku betapa perbuatan korupsi ternyata membuat aku akhirnya tersadar bahwa apa yang dulu aku miliki ternyata bukan milik aku," jelasnya.

Unggahan wanita 46 tahun itu pun sontak dibanjiri dengan berbagai komentar dari netizen. Ada yang menuliskan komentar pedas, tetapi sebagian memilih untuk memberikan dukungan padanya, lantaran sudah mau mengakui kesalahan.