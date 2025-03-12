Angelina Sondakh Sedih, Sang Ibu Masuk Rumah Sakit

Angelina Sondakh Sedih, Sang Ibu Masuk Rumah Sakit. (Foto: Instagram/@angelinasondakh09)

JAKARTA - Angelina Sondakh bersedih. Sang ibu, Sjul Kartina Dotulong, tengah terbaring lemah di rumah sakit dengan alat bantu pernapasan. Namun begitu, Sjul masih dalam kondisi sadar.

“Syafakillah my mom, cepat sembuh. Bismillah. Mohon doanya buat Oma, Insya Allah diangkat penyakitnya dan dipulihkan kesehatannya,” ujar ibu satu anak tersebut dalam unggahannya di Instagram, pada Rabu (12/3/2025).

Angie -demikian dia akrab disapa- berharap, sang ibu bisa kuat dan bertahan dalam melawan penyakitnya. “Oma kuat! Oma sehat! Bismillah,” kata Angie menambahkan.

Ibu Angelina Sondakh masuk rumah sakit. (Foto: Instagram/@angelinasondakh09)

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari netizen yang mendoakan kesembuhan Sjul Kartina. “Semoga cepat sembuh ya Oma,” kata @erwin***. Akun @kristin*** menambahkan, “Bismillah, cepat sembuh buat mama tersayang.”

Tak diketahui persis penyakit apa yang sedang diderita ibu Angelina Sondakh. Namun, ibu sambung Aaliyah Massaid itu sempat membeberkan, ibunya menderita demensia selama beberapa tahun terakhir.

Kondisi tersebut disinyalir menjadi penyebab turunnya kesehatan Sjul Kartina Dotulong.*

