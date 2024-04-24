Pelaku Akui Anak Isa Bajaj Sempat Terjatuh Usai Ditabrak di Trotoar Alun-Alun Magetan

JAKARTA - Pelaku penabrak anak Isa Bajaj, Dimas, telah menyampaikan permohonan maafnya secara langsung. Diketahui, Dimas mengaku tak sengaja menabrak anak Isa Bajaj, Oceana Otty Ceria Prastantyo alias Ceria di trotoar Alun-Alun Magetan hingga membuat bocah 4 tahun itu terluka dibagian kaki.

Sebagai orang tua, Isa Bajaj sendiri sudah memaafkan Dimas dan telah mencabut laporan polisinya yang sempat dilayangkan beberapa waktu lalu.

Namun, untuk menghindari kesalahpahaman publik atas kejadian ini, Isa langsung mengunggah video perminta maaf lengkap dari Dimas di akun @isa_bajaj.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kronologis kemarin bahwa saya tidak sengaja mengalami insiden tabrakan dengan putri dari saudara Isa dan kena bagian kaki. Saya juga tidak tahu kalau kejadian tersebut akan mengakibatkan luka," kata Dimas dikutip dari Instagram Isa Bajaj, Rabu (24/4/2024).

Anak Isa Bajaj terjatuh usai ditabrak di Alun-Alun Magetan (Foto: Instagram/isa_bajaj)





"Makanya untuk kesempatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Isa, putri dari saudara Isa mohon kelapangan hatinya untuk memaafkan saya," sambungnya.

Pria berkacamata ini juga menyampaikan kronologi singkat insiden tabrakan dengan Ceria. Sebab, sebelumnya beredar kabar jika anak perempuan itu mengalami perundungan dan kekerasan.