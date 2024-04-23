Isa Bajaj Sayangkan Tak Ada CCTV di Alun-Alun Magetan

JAKARTA - Isa Bajaj menyayangkan Pemerintah Daerah Magetan, Jawa Timur belum memasang CCTV di Alun-alun. Hal tersebut disayangkan oleh Isa usai anaknya diduga mengalami perundungan dengan kekerasan dari orang tak dikenal saat tengah bermain di sana.

Isa menilai, pemasangan CCTV bisa meningkatkan keamanan bagi warga setempat ketika berada di Alun-alun.

Apalagi, Alun-alun sejatinya tempat favorit keluarga dan anak-anak untuk berkumpul.

"Memang sungguh disayangkan tidak adanya CCTV di sekitar lokasi TKP, semoga setelah kejadian kami ini, pihak-pihak terkait dapat segera memasang CCTV di tempat-tempat keramaian atau tempat publik yang memang membutuhkannya demi keamanan warga bersama," tulis Isa Bajaj dikutip dari akun @isa_bajaj, Selasa (23/4/2024).

Isa Bajaj sayangkan tak ada CCTV di Alun-Alun Magetan (Foto: Instagram/isa_bajaj)

Meski demikian, Isa menyebut kalau kasus dugaan perundungan yang menimpa Ceria berujung damai.

Pelaku yang diketahui bernama Dimas itu juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga. Isa bahkan sudah mencabut laporan polisi yang sempat dilayangkan beberapa waktu lalu.

"Dengan adanya permohonan maaf yang tulus dan pengakuan dari Mas Dimas, jadi kami memutuskan untuk memaafkan dan mencabut laporan kami," jelas Isa.

Sementara itu, menurut penjelasan pelaku yang bernama Dimas, Ceria tidak mengalami perundungan dan kekerasan seperti yang dituduhkan. Pria itu justru mengatakan bahwa ia tak sengaja menabrak Ceria lantaran terburu-buru.