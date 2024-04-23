Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Bajaj Sayangkan Tak Ada CCTV di Alun-Alun Magetan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |16:05 WIB
Isa Bajaj Sayangkan Tak Ada CCTV di Alun-Alun Magetan
Isa Bajaj sayangkan tak ada CCTV di Alun-Alun Magetan (Foto: Instagram/isa_bajaj)
A
A
A

JAKARTA - Isa Bajaj menyayangkan Pemerintah Daerah Magetan, Jawa Timur belum memasang CCTV di Alun-alun. Hal tersebut disayangkan oleh Isa usai anaknya diduga mengalami perundungan dengan kekerasan dari orang tak dikenal saat tengah bermain di sana.

Isa menilai, pemasangan CCTV bisa meningkatkan keamanan bagi warga setempat ketika berada di Alun-alun.

Apalagi, Alun-alun sejatinya tempat favorit keluarga dan anak-anak untuk berkumpul.

"Memang sungguh disayangkan tidak adanya CCTV di sekitar lokasi TKP, semoga setelah kejadian kami ini, pihak-pihak terkait dapat segera memasang CCTV di tempat-tempat keramaian atau tempat publik yang memang membutuhkannya demi keamanan warga bersama," tulis Isa Bajaj dikutip dari akun @isa_bajaj, Selasa (23/4/2024).

Isa Bajaj

Isa Bajaj sayangkan tak ada CCTV di Alun-Alun Magetan (Foto: Instagram/isa_bajaj)

Meski demikian, Isa menyebut kalau kasus dugaan perundungan yang menimpa Ceria berujung damai.

Pelaku yang diketahui bernama Dimas itu juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga. Isa bahkan sudah mencabut laporan polisi yang sempat dilayangkan beberapa waktu lalu.

"Dengan adanya permohonan maaf yang tulus dan pengakuan dari Mas Dimas, jadi kami memutuskan untuk memaafkan dan mencabut laporan kami," jelas Isa.

Sementara itu, menurut penjelasan pelaku yang bernama Dimas, Ceria tidak mengalami perundungan dan kekerasan seperti yang dituduhkan. Pria itu justru mengatakan bahwa ia tak sengaja menabrak Ceria lantaran terburu-buru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement