Aziz Hedra Semringah Sukses Gelar Fan Meeting Perdana

JAKARTA - Setelah merilis EP pertamanya yang berjudul Lesson, Aziz Hedra sukses menggelar fan meeting pertamanya pada hari Sabtu, 21 April 2024, di FX Sudirman Mall.

Bekerja sama dengan AMP, acara tersebut dihadiri oleh hampir 100 penggemar Aziz Hedra. Meskipun terbuka untuk umum, ada 50 orang yang beruntung mendapatkan VIP Access karena mereka berpartisipasi dalam aktivasi yang diadakan oleh aplikasi AMP.

Pada kesempatan tersebut, Aziz menyanyikan langsung lagu-lagu yang ada dalam EP Lesson, termasuk Somebody’s Pleasure dan lagu baru berjudul Devastated. Acara dilanjutkan dengan sesi berbincang-bincang dan berfoto langsung dengan para pemenang VIP access yang beruntung.