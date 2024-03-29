Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hibur Penggemar, Aziz Hedra Helat Fan Meeting Perdana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |01:00 WIB
Hibur Penggemar, Aziz Hedra Helat Fan Meeting Perdana
Aziz Hedra helat fan meeting perdana (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Setelah merilis beberapa single, meraih prestasi dalam dunia musik, dan mengeluarkan EP pertamanya, Aziz Hedra siap menggelar fan meeting pertamanya. Kolaborasi dengan aplikasi AMP, acara ini akan diselenggarakan pada tanggal 21 April 2024 di FX Sudirman Mall, Jakarta Pusat.

Dalam acara ini, penggemar musik akan mendengarkan Aziz menyanyikan langsung lima lagu dari EP Lesson, termasuk tiga lagu yang sudah dirilis sebagai single sebelumnya Somebody’s Pleasure, No More You & I, dan Issa Goodbye serta lagu baru seperti "Devastated", yang menggambarkan perasaan orang yang belum bisa melupakan masa lalu.

Hibur Penggemar, Aziz Hedra Helat Fan Meeting Perdana

Meskipun terbuka untuk umum, ada juga VIP Access yang disediakan oleh AMP untuk 50 orang beruntung melalui kontes giveaway eksklusif yang diadakan oleh AMP. 50 penggemar beruntung ini akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan penampilan Aziz dalam menyanyikan lagu-lagu dari EP Lesson dari area menonton yang lebih premium, bertemu langsung dengan Aziz secara pribadi, berfoto bersama Aziz di photo booth, dan membawa pulang merchandise eksklusif. Semua ini dapat diraih dengan mengikuti kontes "Menangkan Akses Vip Untuk Bertemu Dengan Aziz Hedra."

Kontes ini terbuka untuk siapa pun yang berusia minimal 18 tahun dan harus mengikuti undian yang berlangsung dari tanggal 16 Maret hingga 2 April 2024. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 5 April 2024 melalui newsletter AMP.

Ini adalah kali pertama AMP mengadakan acara fan meeting di Indonesia dengan Aziz Hedra sebagai artis pertamanya. Pemilihan Aziz sendiri tidak dilakukan secara sembarangan. Aziz, yang memulai karier bermusiknya dengan label Sony Music Entertainment Indonesia, telah meraih kesuksesan dengan single pertamanya, "Somebody’s Pleasure", yang mendapat sertifikasi emas dari Spotify karena streaming oleh 41 juta pendengar di Indonesia dan Malaysia. Video musiknya di YouTube juga telah ditonton oleh 11 juta orang. Melihat pencapaian ini, AMP tertarik untuk bekerja sama dengan Sony Music Indonesia dalam mendukung Aziz Hedra melalui fan meeting pertamanya sebagai wujud komitmen mereka dalam mendukung talenta-talenta muda di dunia musik.

