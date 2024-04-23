Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Pastikan Chandrika Chika Positif Ganja

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |22:51 WIB
Polisi Pastikan Chandrika Chika Positif Ganja
Chandrika Chika dipastikan positif ganja (Foto: Instagram/chndrika_)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan kembali mengungkap kasus narkoba yang menjerat salah satu figur publik.

Wakasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reksa Anugrah menyebut ada enam pelaku dari penangkapan kasus narkoba ini salah satunya selebgram Chandrika Chika alias CK (20).

Dia diamankan bersama ke lima pelaku lain di salah satu Hotel Kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

"Di TKP ditemukan enam orang inisial AT, 24 tahun, perempuan; NJ, 22 tahun, perempuan; AMO, 22 tahun, laki-laki; CK, 20 tahun, perempuan; BB, 25 tahun, laki-laki; HJ, 27 tahun, laki-laki," kata Wakasat Resnarkoba AKP Reska Anugrah di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

Saat ini, sang selebgram dan pelaku lainnya tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik.

Chandrika Chika

Chandrika Chika dipastikan positif ganja (Foto: Instagram/chndrika_)

Dikatakan Reksa, Chandrika Chika termasuk salah satu pelaku yang positif narkoba jenis ganja.

"Berkaitan dengan yang positif ganja inisial AT, NJ, CK (Chandrika Chika-red), dan inisial AMO," tutur AKP Reksa.

"Kalau Metamfetamin (narkoba jenis sabu) inisial HJ dan BB," tambahnya.

Halaman:
1 2
