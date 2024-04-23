Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Willy Sempat Kesal Dengan Sifat Indra Priawan di Awal Pacaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |20:45 WIB
Nikita Willy Sempat Kesal Dengan Sifat Indra Priawan di Awal Pacaran
Nikita Willy sempat kesal dengan sifat Indra Priawan di awal pacaran (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Willy mengaku sempat kesal dengan sifat sang suami, Indra Priawan. Secara terang-terangan, wanita 29 tahun itu mengungkapkan kekesalannya pada sifat sang suami dalam sebuah podcast yang sedang jadi perbincangan di media sosial.

Nikita Willy bercerita bahwa saat dulu pacaran, Indra Priawan ingin selalu dituruti keinginannya.

"Gue tuh sebel banget kalau Indra tuh mau apa-apa harus dituruti, waktu pacaran. Gue sebel banget kayak kalau mau apa-apa harus dituruti," ujar Nikita Willy dikutip dari akun Instagram @lambegosiip, Selasa (23/4/2024).

Tentu itu bertolak belakang dengan Nikita Willy. Sebab sejak kecil ia diajarkan untuk tidak manja.

Nikita Willy

Nikita Willy sempat kesal dengan sifat Indra Priawan di awal pacaran (Foto: Instagram/nikitawillyofficial94)


"Gue sebel karena gue sebagai perempuan gue gak manja," ungkap Nikita Willy.

Lebih lanjut, pelantun Kutetap Menanti itu menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa sifat Indra sifat seperti itu dikarenakan kondisi ekonominya.

Diakui Indra, dirinya tidak pernah mengalami hidup susah sejak kecil. Jadi wajar sampai dewasa pun Indra Priawan tidak memiliki masalah untuk membeli sesuatu.

"Terus Indra kaya, 'maaf ya, karena dari kecil gue nggak pernah susah'," terang Nikita Willy.

"Dia bilang kayak 'gue harus gimana dong? Gue dari kecil nggak pernah kesusahan jadi lu harus ngerti juga, dong',"  tambah Nikita Willy sambil tertawa.

Halaman:
1 2
