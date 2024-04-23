Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mpok Alpa Mendadak Nangis dan Ketakutan saat Tahu Dirinya Positif Hamil

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |18:35 WIB
Mpok Alpa Mendadak Nangis dan Ketakutan saat Tahu Dirinya Positif Hamil
Mpok Alpa menangis dan ketakutan saat tahu dirinya positif hamil (Foto: Instagram/nina_mpokalpa)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Alpa dinyatakan positif hamil dan akan dikaruniai calon anak ketiga dari pernikahannya dengan Ajie Darmaji. Sayangnya, kabar kehamilannya itu membuat wanita 37 tahun itu mendadak nangis dan ketakutan.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Mpok Alpa harus merasakan kehamilan di usia yang sudah tak lagi muda, yakni 37 tahun. Selain itu, jarak usia anak pertama dan keduanya dengan sang adik tentunya sangat jauh.

Awalnya, kabar kehamilan Mpok Alpa diketahui pertama kali dalam acara FYP di salah satu stasiun televisi. Dalam video tersebut, Mpok Alpa tampak panik saat diminta untuk melakukan tes kehamilan lantaran khawatir jika hasilnya positif. Apalagi ia pun sempat mengaku sudah terlambat datang bulan tiga bulan lamanya.

”Kenapa sih, suruh testpack nangis. Mpok hamil kan juga ada lakinya,” ucap seorang wanita dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram acara tersebut.

Mpok Alpa

Mpok Alpa menangis dan ketakutan saat tahu dirinya positif hamil (Foto: Instagram/nina_mpokalpa)

Mpok Alpa mengaku takut bilamana benar ia bakal kembali memilki bayi. Apalagi, karier Mpok Alpa kini tengah berada di puncak. 

"Takut ih," sahut Mpok Alpa.

Ketakutan Mpok Alpa pun terbuki. Pasalnya terlihat dua garis merah yang memperlihatkan bahwa ia saat ini tengah berbadan dua.

Halaman:
1 2
1 2
