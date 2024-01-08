Cerita Mpok Alpa Rumahnya Sering Dilempari Celana Dalam oleh Orang Misterius

JAKARTA - Mpok Alpa, mengalami hal kurang menyenangkan. Betapa tidak, rumahnya dilempari celana dalam oleh orang misterius.

Perempuan bernama asli Nina Corlina itu mengaku sudah tiga kali mengalami kejadian ini.

Anehnya, CCTV di rumah Mpok Alpa tidak menyala setiap kali mengalami kejadian tersebut.

"Akhirnya gue berfikir positif aja jangan mikir yang macem-macem anggap aja orang lagi jualan pagi-pagi celana dalamnya jatoh gitu aja kita udah," kata Mpok Alpa di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Mpok Alpa kemudian memilih tak memusingkan teror yang menimpanya itu. Apalagi, dia sendiri tidak memiliki bukti untuk menduga siapa pelakunya.

BACA JUGA: