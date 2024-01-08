Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Mpok Alpa Rumahnya Sering Dilempari Celana Dalam oleh Orang Misterius

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |07:02 WIB
Cerita Mpok Alpa Rumahnya Sering Dilempari Celana Dalam oleh Orang Misterius
Rumah Mpok Alpa dilempar celana dalam (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mpok Alpa, mengalami hal kurang menyenangkan. Betapa tidak, rumahnya dilempari celana dalam oleh orang misterius.

Perempuan bernama asli Nina Corlina itu mengaku sudah tiga kali mengalami kejadian ini.

Anehnya, CCTV di rumah Mpok Alpa tidak menyala setiap kali mengalami kejadian tersebut.

Cerita Mpok Alpa Rumahnya Sering Dilempari Celana Dalam oleh Orang Misterius

"Akhirnya gue berfikir positif aja jangan mikir yang macem-macem anggap aja orang lagi jualan pagi-pagi celana dalamnya jatoh gitu aja kita udah," kata Mpok Alpa di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Mpok Alpa kemudian memilih tak memusingkan teror yang menimpanya itu. Apalagi, dia sendiri tidak memiliki bukti untuk menduga siapa pelakunya.

Halaman:
1 2
