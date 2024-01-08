Mpok Alpa Santai Rumahnya Sering Diteror OTK

JAKARTA - Mpok Alpa, mengaku tak ambil pusing atas teror yang dialaminya belakangan ini. Terbaru, rumah Mpok Alpa dilempari celana dalam wanita oleh orang misterius.

"Gue berfikir positif aja jangan mikir yang macem-macem anggap aja orang lagi jualan pagi-pagi celana dalemnya jatuh gitu aja kita udah," kata Mpok Alpa di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Mpok Alpa sendiri masih mengingat kejadian serupa yang dialaminya sebelum kejadian teror celana dalam wanita.

Dia menyebut rumahnya pernah dilempari tanah kuburan hingga binatang mati.

Ironisnya, CCTV rumah Mpok Alpa selalu dalam keadaan tidak menyala ketika teror itu terjadi.

"Gue pernah dilempar tanah kuburan cuma gue baru speak up aja. Dulu gue pernah dilempari tanah kuburan, binatang mati, macem-macem," tutur wanita berusia 36 tahun itu.