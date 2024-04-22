Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pamungkas Diminta Tanda Tangani Skripsi Fansnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |03:30 WIB
Pamungkas Diminta Tanda Tangani Skripsi Fansnya
Pamungkas diminta tanda tangani skripsi fansnya (Foto: Instagram/pamunqkas)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Pamungkas bersedia memberikan tanda tangan di skripsi milik fans fanatiknya. Momen tersebut terjadi saat pelantun To The Bone itu  manggung di Bali pada 20 April kemarin.

Kejadian unik itu dibagikan dalam reels di Instagram @festifys dan @balisantuy. Bahkan banyak netizen yang menuliskan beragam komentar atas kelakuan fans fanatik Pamungkas tersebut.

Semua bermula saat Pamungkas menyapa penontonnya disela aksi panggung. Sang musisi pun dikagetkan dengan antusiasme seorang fans pria dari kalangan mahasiswa yang baru lulus.

Tanpa ragu, pria berkacamata itu langsung mengeluarkan satu rangkap skripsinya untuk diberikan kepada Pamungkas.

Pamungkas

Pamungkas diminta tanda tangani skripsi fansnya (Foto: Instagram/festifys)

Dia meminta agar sang idola berkenan menandatangani karya tulisnya dibagian halaman depan.

"Judulnya mas, baca mas!" ujar pria yang diketahui bernama I Gede Swarjana Putra itu, dikutip Senin (22/4/2024).

"Judulnya 'Be use effectius in Pamungkas selected song lyric' apa artinya itu?" sahut Pamungkas memenuhi permintaan fansnya.

Dengan gaya santainya, Pamungkas pun menandatangani skripsi tersebut. Terdengar pula teriakan penonton yang seolah kagum dengan keramahan Pamungkas kepada fansnya.

Halaman:
1 2
