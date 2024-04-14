Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyanyi Hizrah Bacan Ungkap Alasan Ganti Nama Jadi Bro Hizrah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |12:56 WIB
Penyanyi Hizrah Bacan Ungkap Alasan Ganti Nama Jadi Bro Hizrah
Hizrah Bacan mengganti namanya jadi Bro Hizrah (foto: ist)
JAKARTA - Hizrah Bacan kini mengganti nama panggungnya menjadi Bro Hizrah. Pelantun Gila Batu yang sempat viral lantaran cinta segitiganya dengan pedangdut Dewinta Bahar dan Bonita Ahay itu kini memilih untuk menjalani pekerjaan dibelakang layar, yakni sebagai seorang pengusaha properti serta herbal.

Pria yang juga sempat menggeluti bisnis musik dan production house (PH) ini menyebut bahwa perubahan namanya tidak lepas dari pengalamannya tersebut.

"Saya mengganti nama dari Hizrah Bacan menjadi Bro Hizrah agar lebih akrab ketika menjalin komunikasi dengan rekan-rekan bisnis saya. Dengan mencantumkan nama bro di depan nama hizrah membuat pergaulan saya lebih akrab dengan siapapun," ungkap Bro Hizrah.

Sebagaimana diketahui, Bro Hizrah sendiri dikenal sebagai pengusaha herbal khususnya madu. Dia bahkan sempat menemukan obat herbal lambung, yakni Madu Hijau yang mampu tembus ratusan ribu botol per bulan.

Hizrah Bacan (Ist)

Hizrah Bacan mengganti namanya jadi Bro Hizrah (foto: ist)


Tak mau puas dengan pencapaian tersebut, Bro Hizrah pun merilis Madu Kaisar yang menjadi alternatif untuk mengatasi kejantanan pada 4 April kemarin. Bahkan ia sengaja merilis madu tersebut lantaran prihatin dengan banyaknya pria yang mengonsumsi obat kuat instan berbahaya lantaran kandungan kimia yang keras.

"Seperti yang kita ketahui obat kuat instan bukan hanya merusak jantung namun juga bisa merusak ginjal dan juga hati. Sayangilah kesehatan badan anda dan juga keluarga anda jangan anda konsumsi obat kuat intan tersebut bila anda ingin berumur panjang," bebernya.

"Nah bayangkan ada berapa tukang jamu di seluruh Indonesia dan ada berapa jumlah laki-laki di usia tersebut yang meminum obat kuat instan di setiap malamnya dan ada berapa ribu laki-laki juga yang meninggal kena serangan jantung karena konsumsi obat kuat instan tersebut dan ini sangat memprihatinkan," tandasnya.

