HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Ungkap Awal Mula Alami DBD hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:35 WIB
Syahnaz Ungkap Awal Mula Alami DBD hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Syahnaz ungkap awal mula idap DBD sampai harus dirawat (Foto: Instagram/@syahnazs)
A
A
A

JAKARTA - Syahnaz Sadiqah datang dengan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatannya. Istri dari Jeje Govinda ini harus menjalani perawatan di rumah sakit sejak beberapa hari lalu lantaran mengidap demam berdarah alias DBD.

Dikutip dari Instagram Storynya, Syahnaz mengaku tak mengalami gejala apapun selain demam tinggi dan menyentuh 40 derajat. Bahkan lantaran tingginya suhu tubuhnya, Syahnaz sampai menggigil.

"Jadi waktu itu aku lagi tidak kenapa-kenapa tiba-tiba malam-malam itu langsung menggigil, panasnya itu langsung kayak hampir 40 (derajat)," ungkap Syahnaz di Instagram storynya.

"Nggak ada kayak greges-greges mau demam itu nggak ada, tanda-tandanya itu nggak ada tiba-tiba langsung demam tinggi aja. Nah di situ ih kok aneh banget ini nggak pernah sakit kayak gini sebelumnya," sambungnya.

Syahnaz

Syahnaz ungkap awal mula idap DBD sampai harus dirawat (Foto: Instagram/@syahnazs)


Mengetahui bahwa saat ini sedang musim DBD, ibu dua anak ini pun langsung melakukan tes. Dan benar saja, Syahnaz positif mengidap DBD.

"Sampai besoknya itu masih demam terus nah dari situ udah curiga aduh apa jangan-jangan DBD karena kan dengar-dengar lagi banyak yang (kena) DBD," ungkapnya.

"Langsung besok paginya aku cek darah dan benar lah ternyata hasilnya DB jadi aku benar-benar gejala awalnya langsung demam tinggi nggak pakai basa-basi," tambahnya.

Meski mengetahui jika dirinya mengidap DBD, Syahnaz mengaku tak langsung memilih untuk dirawat di rumah sakit. Sebab ia mengaku bahwa demam yang dirasakanya sempat turun. Bahkan di hari ketiga hingga kelima, ia sudah merasa sehat lantaran tak lagi mengalami demam.

"Terus habis itu panasnya kayak turun naik. Hari ketiga aku udah kayak turun aja gitu udah nggak panas lagi. Udah segar tapi ngga yang fit ya," ujarnya.

"Hari ketiga, keempat, kelima itu kayak udah nggak pernah demam lagi," tuturnya.

