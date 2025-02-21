Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |09:49 WIB
Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah
Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah (Foto: IG Syahnaz)
A
A
A

JAKARTA - Ritchie Ismail alias Jeje Govinda resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Syahnaz Sadiqah sebagai istri, merasa bangga dengan capaian sang suami.

Syahnaz Sadiqah mengungkapkan rasa bangga serta harapan terbaik untuk perjalanan baru suaminya dalam mengemban amanah tersebut.

"Bangga banget melihat perjalanan dan kerja kerasnya sampai di titik ini," tulis Syahnaz Sadiqah dalam unggahan di media sosial.

Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah
Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah

Ia juga berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kebaikan, serta memberi manfaat bagi banyak orang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/33/3138316/syahnaz_sadiqah_dan_jeje_govinda-sbWj_large.jpg
Syahnaz Sadiqah Ungkap Perubahan setelah Jadi Istri Pejabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019330/syahnaz-diingatkan-jeje-govinda-untuk-jaga-tutur-kata-dan-perbanyak-istighfar-di-tanah-suci-8HgB3BVpxj.jpg
Syahnaz Diingatkan Jeje Govinda untuk Jaga Tutur Kata dan Perbanyak Istighfar di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017853/syahnaz-rutin-beri-pengertian-ke-anak-jelang-pergi-haji-LAreYieNsv.jpg
Syahnaz Rutin Beri Pengertian ke Anak Jelang Pergi Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/33/3017382/syahnaz-pergi-naik-haji-jeje-govinda-tak-ikut-karena-harus-jaga-anak-dAzDjaNz0U.jpg
Syahnaz Pergi Naik Haji, Jeje Govinda Tak Ikut karena Harus Jaga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/33/2999182/syahnaz-rayakan-6-tahun-pernikahan-netizen-semoga-tidak-ada-perselingkuhan-lagi-OXqzLJXZLI.jpg
Syahnaz Rayakan 6 Tahun Pernikahan, Netizen: Semoga Tidak Ada Perselingkuhan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988468/syahnaz-ungkap-awal-mula-alami-dbd-hingga-dilarikan-ke-rumah-sakit-l6IojnwCL0.jpg
Syahnaz Ungkap Awal Mula Alami DBD hingga Dilarikan ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement