Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah

JAKARTA - Ritchie Ismail alias Jeje Govinda resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Syahnaz Sadiqah sebagai istri, merasa bangga dengan capaian sang suami.

Syahnaz Sadiqah mengungkapkan rasa bangga serta harapan terbaik untuk perjalanan baru suaminya dalam mengemban amanah tersebut.

"Bangga banget melihat perjalanan dan kerja kerasnya sampai di titik ini," tulis Syahnaz Sadiqah dalam unggahan di media sosial.

Jeje Govinda Resmi Dilantik, Syahnaz Sadiqah: Semoga Amanah

Ia juga berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kebaikan, serta memberi manfaat bagi banyak orang.