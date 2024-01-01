Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahnaz Bersyukur Masih Bersama Jeje Govinda di 2024

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |03:30 WIB
Syahnaz Bersyukur Masih Bersama Jeje Govinda di 2024
Syahnaz bersyukur masih bersama Jeje Govinda di 2024 (Foto: Instagram/@syahnazs)
A
A
A

JAKARTA - Ada kisah kurang menyenangkan dalam rumah tangga Syahnaz Sadiqah dan Ritchie Ismail alias Jeje Govinda sepanjang 2023. Salah satunya adalah perselingkuhan Syahnaz dengan Rendy Kjaernett yang diungkap ke publik oleh Lady Nayoan.

Permasalahan tersebut jelas rumah tangga mereka mengalami ujian luar biasa. Namun keteguhan hati keduanya membuat permasalahan tersebut perlahan-lahan hilang sehingga mereka pun bisa kembali menata kehidupan seperti sedia kala.

Atas masalah yang harus dihadapinya, adik Raffi Ahmad ini mengaku bersyukur lantaran hingga kini ia dan Jeje masih bersama. Mengingat, cobaan rumah tangga mereka bisa dikatakan sulit untuk diterima sebagian pasangan.

"Happy New Year 2024, Alhamdulillah bersyukur bisa terus pegangan tangan erat sama @ritcieismail di tahun ini," kata Syahnaz Sadiqah melalui cuitan di akun instagram miliknya, dikutip pada Senin (1/1/2024).

Syahnaz dan Jeje Govinda

Syahnaz bersyukur masih bersama Jeje Govinda di 2024 (Foto: Instagram/@syahnazs)

Syahnaz sendiri tampaknya cukup optimis menyambut tahun 2024. Ia bahkan siap untuk membuka lembaran baru bersama Jeje Govinda.

"Bismillah new year, new chapter," sambung Syahnaz.

Unggahan Syahnaz sontak ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang turut memberikan dukungan pada ibu dua anak tersebut.

"Cukurukuukkk lopppphhh," kata Tarra Budiman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
