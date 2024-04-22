Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fairuz A Rafiq Turun Berat Badan 1,5 Kilogram Gegara Sakit Demam Berdarah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |15:05 WIB
Fairuz A Rafiq Turun Berat Badan 1,5 Kilogram Gegara Sakit Demam Berdarah
Fairuz A Rafiq turun berat badan gegara demam berdarah (Foto: Instara/fairuzarafiq)
A
A
A

JAKARTA - Fairuz A Rafiq beberapa waktu lalu sempat terpapar demam beradah. Tak sendiri, anaknya juga ikut tertular penyakit yang sama hingga harus merayakan malam takbiran dan Idul Fitri di rumah sakit.

Selama sakit, Fairuz rupanya mengalami perubahan terutama terkait berat badannya. Bahkan istri Sonny Septian itu mengalami penurunan berat badan mencari 1,5 kilogram.

"Aku sebenarnya turun berat badan udah dari Desember sih. Tapi pada saat sakit DBD nambah lagi turun 1,5 kilo," kata Fairuz A Rafiq saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Bukan cuma dirinya yang mengalami penurunan berat badan. Putrinya yakni Eijaz yang ikut terserang DBD juga kehilangan berat badannya sebanyak 2 kilogram.

Fairuz A Rafiq dan Sonny Septian

Fairuz A Rafiq turun berat badan gegara demam berdarah (Foto: Instara/fairuzarafiq)

"Kalau Eijaz 2 kg sekitar segitu. Kalau DBD gak enak mulutnya kalau makan," ujar Fairuz A Rafiq.

Lebih lanjut, ibu tiga anak ini mengungkapkan bahwa kondisinya dan sang putri sudah membaik. Saat ini sedang berada dalam proses pemulihan dengan menjaga pola makan sehat dan berolahraga.

"Jadi ya sekarang tahap pemulihannya dibawa olahraga gak boleh males," ungkap Fairuz A Rafiq.

