JAKARTA - Fairuz A Rafiq membeberkan kondisi terbarunya usai sembuh dari DBD. Diketahui, beberapa hari menjelang Lebaran, dia dan sang putri Eijaz dilarikan ke rumah sakit gara-gara DBD.
Saat ini, istri Sonny Septian itu mengaku kondisinya sudah jauh lebih membaik.
"Aku alhamdulillah sudah jauh lebih baik," kata Fairuz A Rafiq, saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.
Namun, Fairuz A Rafiq masih harus menjaga pola makannya. Ia tidak boleh makan sembarangan dan tetap mengonsumsi obat dan vitamin.
Fairuz A Rafiq jaga pola makan meski sudah sembuh dari DBD (Foto: Instara/fairuzarafiq)
Hal itu dilakukan demi memulihkan masalah pencernaan yang ikut timbul selama terserang DBD.