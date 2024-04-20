Fairuz A Rafiq Masih Jaga Pola Makan Meski Sudah Sembuh dari DBD

Fairuz A Rafiq jaga pola makan meski sudah sembuh dari DBD (Foto: Instara/fairuzarafiq)

JAKARTA - Fairuz A Rafiq membeberkan kondisi terbarunya usai sembuh dari DBD. Diketahui, beberapa hari menjelang Lebaran, dia dan sang putri Eijaz dilarikan ke rumah sakit gara-gara DBD.

Saat ini, istri Sonny Septian itu mengaku kondisinya sudah jauh lebih membaik.

"Aku alhamdulillah sudah jauh lebih baik," kata Fairuz A Rafiq, saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Namun, Fairuz A Rafiq masih harus menjaga pola makannya. Ia tidak boleh makan sembarangan dan tetap mengonsumsi obat dan vitamin.

Hal itu dilakukan demi memulihkan masalah pencernaan yang ikut timbul selama terserang DBD.