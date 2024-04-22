Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Codeblu usai Menang Lawan Chef Arnold, Minta Maaf di Ring Tinju

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:01 WIB
Pesan Codeblu usai Menang Lawan Chef Arnold, Minta Maaf di Ring Tinju
Codeblu menang lawan Chef Arnold (Foto: IG Hwsportshow)
JAKARTA - Pertandingan tinju chef Arnold Poernomo lawan Codeblu telah berakhir. Arnold kalah TKO usai terkena pukulan dari Codeblu di ronde ke tiga.

Codeblu pun berhasil membawa pulang gelar juara pertandingan HSS series 5 ini. Pengulas makanan itu pun menyampaikan pesan kemenangannya di atas ring.

“Ara, ara!,” ungkap Codeblu.

Pesan Codeblu usai Menang Lawan Chef Arnold, Minta Maaf di Ring Tinju

Tak hanya selebrasi kemenangan, pria bernama asli William Anderson ini juga mengucapkan permohonan maaf di atas ring tinju.

Dalam pidatonya, Codeblu memohon maaf kepada orang-orang yang sering ia sakiti.

“Saya ingin meminta maaf kepada semua orang. Terutama orang yang saya sakiti dan tidak suka dengan saya,” tambahnya.

Meski sempat bersaing sengit, Codeblu dan Arnold Poernomo pun kini telah berdamai. Arnold yang jatuh terkena pukulan Codeblu pun menerima kekalahannya dan memberikan semangat untuk lawannya.

“Congrats Codeblu winning dan juga babynya sehat sampai lahiran,” tulis Arnold di akun X, @arnoldpoernomo.

