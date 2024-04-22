5 Public Figure yang Bakal Menikah di 2024

JAKARTA - Deretan public figure yang bakal menikah di 2024 dan memulai babak baru kehidupan mereka. Bagi beberapa di antara mereka, ini merupakan pernikahan pertama.

Bagi lainnya, ini merupakan pernikahan kedua setelah cukup lama menjanda. Lalu siapa saja public figure yang bakal menikah di tahun ini? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Rizky Febian dan Mahalini

Rizky Febian melamar Mahalini pada 7 Mei 2023 setelah berpacaran selama setahun. Meski belum mengumumkan tanggal pasti pernikahannya, pasangan ini dikabarkan akan menikah pada September 2024.

Pasangan public figure yang bakal menikah di 2024. (Foto: Rizky Febian dan Mahalini/Instagram/@rizkyfbian)

Pelantun Tak Ingin Pisah Lagi tersebut mengaku, banyak vendor pernikahan yang telah menghubungi mereka. “Sudah banyak vendor pernikahan yang mau support. Kami sampai bingung milihnya, dari dekor, catering, sampai home band,” ujar Rizky pada 1 Maret 2024.

2.Nathalie Holscher dan Ladislao Camara

Setelah bercerai dari Sule pada 10 Agustus 2022, Nathalie Holscher siap melepas masa jandanya tahun ini. Selebgram 31 tahun itu telah dilamar Ladislao Camara, pada 4 November 2023.

Pasangan public figure yang bakal menikah di 2024. (Foto: Nathalie Holscher dan Ladislao Camara/Instagram/@ladislao_9)

Nathalie kemudian mengungkapkan alasannya yakin pada pria bule tersebut. “Dia itu gila, aku pun gesreknya sama. Selain itu, dia tipe laki-laki action. Tak sekadar omong doang,” ujarnya dalam program Rumpi, pada 23 November 2023.