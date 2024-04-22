All Time Low Meriahkan Konser Supermusic di Jakarta

JAKARTA - Band alternative rock, pop-punk, emo asal Maryland, AS, All Time Low, telah mengonfirmasi akan segera menggelar konser di Jakarta sebagai bagian dari Asian Tour dalam rangka merayakan 20 tahun perjalanan mereka. Dipromotori oleh Chakra Live Asia, konser bertajuk “All Time Low Forever: Live in Jakarta” akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024.

Kepastian konser All Time Low ini disambut dengan antusiasme positif oleh para penggemar mereka di Indonesia, terutama di Jakarta. Supermusic telah memastikan dukungan dan kolaborasi dalam menyelenggarakan konser "All Time Low Forever: Live in Jakarta" agar lebih mengesankan bagi Superfriends dan penggemar band ini.

Perwakilan Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono, mengatakan bahwa All Time Low merupakan salah satu band yang sangat dihargai saat ini dan memiliki pengaruh yang besar dalam dunia musik. Konser All Time Low di Jakarta diharapkan dapat memberikan pengalaman penting bagi para penggemar musik rock, terutama genre Pop Punk.

"Kehadiran All Time Low dalam konser Forever: Live in Jakarta pasti akan menarik minat banyak pecinta musik, khususnya pop-punk, rock alternatif, dan emo di Indonesia. Supermusic memberikan dukungan penuh agar konser ini memberikan pengalaman dan dampak positif bagi para Superfriends yang hadir," ungkap Tiyok.

All Time Low, melalui akun Instagram resmi @alltimelow, menyampaikan antusiasmenya jelang tur konser ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Konser ini merupakan keempat kalinya bagi All Time Low di Jakarta setelah sebelumnya menggelar konser pada tahun 2010, 2013, dan 2018.

